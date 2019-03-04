إماراتي يصل إلى مكة ركضا من أبوظبي

2019/03/04 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل العداء الإماراتي خالد السويدي، التاريخ، عقب نجاحه في قطع مسافة 2070 كيلومترا في مبادرة التحدي من العاصمة أبوظبي إلى مكة المكرمة، ركضا.

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