الحشد الشعبي يشجب قيام إدارة “نيل سات” بحجب قناة الاباء

2019/03/04 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شجبت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، الأحد، قيام إدارة “نيل سات” بحجب قناة “الاباء” الفضائية على القمر، داعية الجهات المعنية في الدولة العراقية الموقرة الى الاحتجاج وتقديم الطعن في هذا القرار.

وفيما يلي نص البيان:

في الوقت الذي يجتمع العالم على محاربة الاٍرهاب والتطرف والهيمنة على مقدرات الشعوب تتحرك مؤسسات إقليمي صوب حجب قناة وقفت ضد الاٍرهاب وقوى الاستبداد .

ان ما قامت به ادارة النيل سات من حجب لقناة الاباء الفضائية المعروفة بخطها الداعم للقوات الأمنية والرافض للإرهاب وقوى الاستكبار العالمي وتركها قنوات عرفت برسائلها الإعلامية المؤيدة للتطرف والإرهاب ماهو الا دليل على محاولة تسيس الاعلام ازاء توجه واحد يخدم مصالح لا تريد الحرية لدول المنطقة .

في الوقت الذي يشجب فيه الحشد الشعبي سياسة ادارة نيل سات فانه يدعو الجهات المعنية في الدولة العراقية الموقرة الى الاحتجاج وتقديم الطعن في هذا القرار كما يدعو القنوات العراقية الوطنية الى تقديم الدعم لهذه القناة المجاهدة .

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