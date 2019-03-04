الشرطة الامريكية تقبض على طفلة قتلت رضيعا

2019/03/04 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

ألقت الشرطة الأمريكية، الاحد، القبض على طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، بتهمة قتل رضيع يبلغ من العمر عاما.

وقبضت الشرطة في مقاطعة برنس جورج بولاية ماريلاند على الفتاة، بعد اعترافها بتعمد إصابة باكستون ديفيس.

وذكر والدا الطفل، أنهما تركا ابنهما مع أم الفتاة، وروت أم الفتاة أنها غادرت منزلها مع ابنتها الأخرى وتركت الفتاة الصغيرة مع الرضيع.

وعند العودة وجدت الأم الطفل مصابا بجروح خطيرة، وكسر في الجمجمة.

وأشار تقرير الشرطة إلى أن الإصابات التي لحقت بالرضيع، ناجمة عن سقوطه من أعلى السرير، كما اعترفت الفتاة الصغيرة باعتدائها على الطفل.

وقال مدير شرطة المقاطعة، بريان رايلي، إن الشرطة ليست متأكدة بعد من دوافع الفتاة الصغيرة، مضيفا "لا أعرف ما هو الدافع الذي سيكون لدى طفلة عمرها 11 عاما لإحداث إصابات عمدا لطفل عمره عام".

وطالب والد الطفل باكستون بتوجيه الاتهام أيضا إلى أم الفتاة.

يذكر أنه لا يمكن ترك الأطفال بشكل قانوني بمفردهم مع مشرف تحت سن 13 عاما، وفقا للقوانين الأمريكية.

بغداد اليوم _ متابعة

حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم الاحد، من تفجر "حرب شاملة" في اليمن في حال عدم تنفيذ اتفاق السويد خلال الاسابيع المقبلة.

وكتب "هنت" على حسابه بموقع "تويتر": "مر 80 يوما على ا

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وسائل إعلام، اليوم الاحد، بأن القنصلية الأميركية في القدس ستنقل كافة المهام المنوطة بها الى السفارة الجديدة في المدينة، يوم غد.

وقالت وكالة "الاناضول" التركية الرسمية، إن "القنصلية العامة الأم

بغداد اليوم - متابعة

بدأت "قوات سوريا الديمقراطية"، "قسد"، المدعومة من التحالف الدولي، عملية عسكرية لطرد مسلحي "داعش"، من آخر جيب يسيطر عليه في قرية الباغوز شرقي سوريا بعد أسابيع من التأجيل لإجلاء المدنيين.

وقال ال

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