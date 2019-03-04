المثنى تحذر: داعش ما زال يملك «ثغرة» نحو محافظات الجنوب

2019/03/04 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مجلس محافظة المثنى، اليوم الأحد، من امتلاك تنظيم داعش الإرهابي لـ «ثغرة» تسلل نحو محافظات الجنوب عبر بادية السماوة، فيما جدد دعوته لتأمين البادية من خلال قوات أمنية خاصة مجهزة بأحدث المعدات لرصد تحركات العدو.

وقال عضو المجلس عمار آل غريب لـ (باسنيوز)، إن «تنظيم داعش الإرهابي ما يزال يمتلك ثغرة تسلل نحو محافظات الجنوب عبر بادية السماوة»، مبيناً بأن «البادية مرتبطة مع صحراء محافظة الأنبار والتي بدأ تنظيم داعش بتصعيد عملياته الإرهابية فيها، ما يتطلب أخذ الحيطة والحذر في بادية السماوة وخصوصاً في الحدود مع صحراء الأنبار».

عمار آل غريب

وأشار آل غريب، إلى أن «مجلس محافظة المثنى يجدد دعوته لتأمين البادية من خلال قوات أمنية خاصة مجهزة بأحدث المعدات لرصد تحركات العدو».

يذكر أن العمليات الإرهابية لتنظيم داعش في محافظة الأنبار قد زادت وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية، فيما كانت المناطق الصحراوية هي المصدر الأساس لجميع تلك الهجمات.





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