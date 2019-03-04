2019/03/04 | 00:22

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بالصور..



أسرى الدواعش في سجن قوات سوريا الديمقراطية

تأریخ التحریر: : 2019/3/4 0:18

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