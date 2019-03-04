خبير قانوني: قرار الإتحادية يمنع تصويت البرلمان على مرشح الدفاع

2019/03/04 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال خبير قانوني ان قرار المحكمة الإتحادية العليا الاخير يمنع تصويت البرلمان على مرشح وزارة الدفاع.

وذكر طارق حرب في بيان، ان "المحكمة الإتحادية أصدرت قبل أيام أمراً ولائياً بايقاف اجراءات التصويت على مرشح وزارة الدفاع لوجود دعوى أقامها أمامها مرشح الدفاع عن ائتلاف الوطنية {فيصل الجربا} طالباً تأييد صحة التصويت له في الجلسة التي تم التصويت فيها له في 24/ 12/ 2018، وادعى انه حصل على عدد الاصوات والاغلبية المطلوبة للإستيزار".وبين حرب انه "ولأن الدعوى تحتاج الى اجراءات لتأييد ادعاءه أو نفيه كخبراء يتولون العد وللاطلاع على ما تم توثيقه تلفزيونياً لذا صدر الامر الولائي من المحكمة وهذا الامر بمثابة حكم أولي يلزم البرلمان بعدم التصويت على أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء طبقاً لاحكام المادة {95} من الدستور وقانون المحكمة العليا الاتحادية وقانون المرافعات وبالتالي فأنه يتم التريث في ترشيح وزير الدفاع وفي التصويت عليه لحين حسم الدعوى سلباً أم إيجاباً اذ ان الامر الولائي لا يعني حسم الدعوى لصالح المدعي {الجربا}".وأوضح حرب ان "المحكمة الاتحادية إذ قد تلغي الامر الولائي ويخسر {الجربا} الدعوى وقد تؤيد المحكمة الأمر بحيث يربح {الجربا} الدعوى ولكن في جميع الاحوال لا يجوز الترشيح والتصويت لحين صدور قرار جديد من المحكمة" مبينا ان "مخالفة الامر الولائي بترشيح وتصويت على شخصية جديدة حتى لو حصل على الاغلبية يعتبر باطلاً".وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت الأربعاء الماضي، أمراً ولائياً يقضي بإيقاف إجراءات التصويت على منصب وزير الدفاع لحين حسم دعوى المرشح للمنصب {فيصل فنر فيصل الجربا}.



وبينت المحكمة في بيان انها "دققت طلب {الجربا} وقررت الاستجابه له وذلك بقرار ولائي بايقاف اجراءات الصويت لحين حسم هذه الدعوى" مشيرة الى "تكليف ثلاثة خبراء من الادلة الجنائية لكي يؤدوا خبرتهم في الدعوى لتقديم تقريرهم بخصوص الدعوى".وأجلت المحكمة الاتحادية الدعوى الى 4 آذار {الأثنين} لمنح للخبراء الوقت لتقديم تقريرهم الى المحكمة على ان يقدموا الخبره قبل الموعد بيوم في الاقل".انتهى

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