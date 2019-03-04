2019/03/04 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uuVP1fTQDu4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هذا طبعي مايعجبك عوفني ... وداعتك وداعتك تحلم ذليل تشوفني 😊😏 من روائع الشاعر رفعت الصافي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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