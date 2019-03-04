وزارة الاثار تتصدر العصر الذهبي في الاكتشافات الاثرية

2019/03/04 | 00:32

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي ورانده رفعت

يستمر العصر الذهبي لوزارة الاثار المصرية لتفاجئ العالم بسلسلة اكتشافات للاثار المصرية التي أعلن عنها اليوم وزير الاثار الدكتور” خالد العناني ” بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية والسيد جولد بوجر القائم بأعمال السفير الامريكي ورئيس المعونة الامريكية والنائبة سحر طلعت مصطفي ومجموعة من اعضاء مجلس النواب بالاسكندرية مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية الذي انتهي بعد ما يقرب من سنة ونصف من العمل ” مقابر كوم الشقافه ” تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع المعونة الامريكية لمصر تم سحب جميع المياه الجوفية التي كانت موجودة في المقبرة الرئيسية التي تقع تحت الارض على مسافة 9 أمتار كما تم ازالة الاملاح من جدران المقبرة لتظهر حوائط المقبرة الاصلية وسوف يتم افتتاح نفس المشروع يوم 25 مارس القادم بمنطقة ” كوممبو” بمحافظة أسوان بالشراكة ايضا مع صندوق المعونة – الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .أما فيما يخص المشروع الثاني صرح الدكتور ” مصطفي وزيري ” انه تم تطوير وترميم المتحف اليوناني والروماني بالاسكندرية الذي انشأ عام 1891 م ويرجع للفترة الرومانية اليونانية افتتح رسميا 4 فبراير 1895 م بعشر قاعات ثم عام 1896 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني اضيفت قاعتين ولكن الحفايرالتي وجدت به كثيرة في عام 2009 وزارة الاثار بدأت بنشاط هائل في كم الاكتشافات الاثرية ولكن توقف العمل بسبب الثورة وفي عام 2018 قرروا عمل 48 قاعه في هذا المتحف الذي تكلف ” 120 مليون جنيه ” الميزانية القديمة حيث وصلت ميزانيته الى الان الي ” 356 مليون جنيه ” بمساعدة الادارة الهندسية للقوات المسلحة التي ساهمت معنا في العديد من المشاريع سواء في (المتحف المصري الكبير – طريق الكباش – المعبد اليهودي بالإسكندرية الذي تكلف 67 مليون جنيه ) هذا المتحف هوه الوحيد في العالم الذي يسمي ” المتحف اليوناني الروماني ” المقتنيات الموجوده به الاف من القطع الاثرية الرومانية اليونانية التي سوف تزين المتحف واثناء العمل من منذ عدت اشهر تم العثور في” المتحف المفتوح ” بداخله اكثر من 6 الاف قطعة اثرية تحت الارض اثناء الحفر ( خبيئة ) كان هناك قطع اثار كثيرة جدا في عام 1942 أثناء الحرب العالمية الثالثة تم جمع كل هذه القطع ودفنها تحت الارض وتم اكتشافها بمساعدة وزارة الاثار والملجلس الاعلى الذي يضاف لسلسلة اكتشافاتهم المهمة التي سيشهدها العالم وسوف يتم افتتاح المتحف اليوناني الروماني والذي يعد من أكبر وأشهر المتاحف بالعالم ، في الربع الثاني من هذا العامكما يتم العمل بخطوات جادة على استراجاع منطقة أبو مينا الأثرية على خارطة المناطق الاثرية المهمه في العالم ، بتكلفة 15 مليون جنيه، وسحب المياه الجوفية منها بأوامر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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