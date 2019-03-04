خوان غوايدو يبدأ رحلة العودة إلى فنزويلا

2019/03/04 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو مغادرة بلدة ساليناس الساحلية الإكوادورية، واعتزامه العودة لبلاده لتزعم احتجاجات جديدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

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