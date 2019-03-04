الجيش السوري يوسع دائرة استهدافه للمجموعات المسلحة بريف حماة الشمالي

2019/03/04 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت كتائب من الجيش السوري عمليات قصف مدفعي وصاروخي على مواقع المجموعات المسلحة المتمركزة في ريف حماة الشمالي.

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