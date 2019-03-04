مذيعة أخبار روبوت عبر تقنية الذكاء الاصطناعي

2019/03/04 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى شركة سوني اليابانية، التي تراجعت كثيرا في سباق المبيعات أمام منافسين من كوريا الجنوبية والصين، لاستغلال تاريخها في صناعة السينما من خلال طرح هواتف جديدة بشاشات أبعادها 21:9، التي تستخدم في تصوير الأفلام وعرضها.

وأعلنت الشركة عن هاتف مميز جديد هو (إكسبيريا 1) خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة اليوم الإثنين، وهو هاتف به شاشة بتقنية الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء (أو.إل.إي.دي) تعمل بتقنية المدى الديناميكي العالي (إتش.دي.آر)، وقامت بتحسينها باستخدام تقنية تلفزيون برافيا الذي تصنعه سوني.

ولديه أيضا القدرة على التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو بجودة 4 كيه بأبعاد 21:9.

وقال ميتسويا كيشيدا، رئيس سوني موبايل كوميونيكيشنز، إن الشركة تتمتع بإرث غني في تلبية المطالب التكنولوجية لصناع أفلام محترفين من حيث الصوت والصورة.

وأضاف في المؤتمر، “سيوفر هاتف إكسبيريا الجديد تقنيات أصيلة بخصائص عديدة على مستوى احترافي لإتاحة خبرات من الترفيه لا يقدمها إلا سوني”.

واستخدمت سوني أبعاد 21:9 في هاتفين من الفئة المتوسطة هما إكسبيريا 10 وإكسبيريا 10 بلاس.

وقال المحلل في هذه الصناعة باولو بسكاتوري، إن الهواتف الجديدة “خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن لا تزال سوني تواجه تحديات هائلة في منافسة خصوم يقدمون هواتف جديدة غنية بالمميزات الجديدة وبأسعار قوية”.

وأضاف “أخص بالذكر صانعي الهواتف الذكية الآسيويين الذين يتحركون بسرية وتنمو حصصهم السوقية بسرعة كبيرة، وهو ما أكده أحدث ما أعلنت عنه شركتا هواوي وشاومي”.

وأعلنت الشركتان الصينيتان في المؤتمر أمس الأحد عن هاتفين من الجيل الخامس.



وأثارت هواوي، التي تنافس أبل لاحتلال المركز الثاني في مبيعات الهواتف الذكية بعد سامسونج المتصدرة، ضجة بهاتف ذكي قابل للطي.

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