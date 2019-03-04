الرئيس الجزائري يدعو خلال عام لاختيار من يخلفه..حال فوزه بالانتخابات

2019/03/04 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ذكرت تقارير إخبارية، إن مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية، قال اليوم الأحد، إن بوتفليقة سيدعو لانتخابات رئاسية في غضون عام لاختيار خليفة له في حال إعادة انتخابه في أبريل المقبل.





وأفادت "رويترز"، بأن مدير الحملة عبد الغني زعلان كان يتحدث في مؤتمر صحفي بعد تقديم أوراق ترشح بوتفليقة رسميا مؤكدا أنه سيسعى لإعادة انتخابه الشهر المقبل.





وقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أوراق ترشحه رسميا اليوم الأحد لخوض انتخابات الرئاسة الجزائرية، بعد أن أعلن عن ممتلكاته استعدادا للترشح لانتخابات الرئاسة.





كان الرئيس الجزائري اختار أمس السبت، عبدالغني زعلان مديراً جديداً لحملته الانتخابية بدلاً من عبدالمالك سلال؛ سعياً للفوز بفترة رئاسية خامسة.





وجاء القرار بعد يوم من خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين للاحتجاج على سعي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة.





وكان الرئيس بوتفليقة توجه إلى سويسرا لإجراء "فحوص طبية دورية"، وما زال هناك حتى الآن.





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