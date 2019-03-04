يوفنتوس ينجو من ثورة نابولي ويحلق بعيداً في صدارة الدوري الإيطالي

2019/03/04 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} خطف يوفنتوس فوزاً ثميناً من أمام نظيره نابولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وأحرز ميرالم بيانيتش وإيمري تشان أهداف يوفنتوس بالدقائق 28 و39، بينما سجل خوزيه كاييخون هدف نابولي بالدقيقة 61.ورفع يوفنتوس رصيده إلى 72 نقطة، ويواصل تربعه على قمة جدول مسابقة الكالتشيو بفارق 16 نقطة عن نابولي بالمركز الثاني، برصيد 56 نقطة.انتهى

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