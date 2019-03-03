يوفنتوس يطيح بنابولي في سان باولو

2019/03/04 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل ليوفنتوس البوسيني ميراليم بيانيتش من ركلة حرة رائعة (28) والألماني ايمري تشان يضاعف النتيجة (39)، وحقق هدف نابولي الوحيد الاسباني خوسيه كاييخون (60)، واضاع لورينزو إنسيني ركلة جزاء لنابولي (84).وطرد الحكم جيانلوكا روكي أليكس مريت حارس مرمى نابولي (25) والبوسني ميراليم بيانيتش من جانب يوفنتوس (47).وعزز يوفنتوس (23 فوزا وصفر خسارة) رصيده في قمة الترتيب بـ 72 نقطة ليخطو خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب بعدما وسع المسافة بفارق 16 نقطة عن نابولي الثاني (56 نقطة).أبرز وقائع اللقاء نهاية القمة الممتعة بين نابولي ويوفنتوس بفوز الاخير بهدفين لهدفـ ليعزز صدارته بـ72 نقطة.دق83: بعد الاستعانة بتقنية الفيديو يعلن الحكم روكي عن ضربة جزاء لنابولي بعدما لمس ساندرو الكرة بيده.اينسيني ينفذ والكرة ترتطم بالقائم لتحرم نابولي من معادلة النتيجة.دق 69: البولندي زيلينسكي يسدد بقوة وتشيزني يتدخل منقذا فريقه من هدف محقق.دق 60 هدف لنابولي: خوسيه كاييخون يباغت دفاع يوفنتوس وبتسديدة خاطفة غالط بها الحارس تشيزني.دق 47: الحكم يطرد ميراليم بيانيتش بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.نهاية الفترة الاولى بتقدم الضيوف على ملعب سان باولو بهدفين دون رد.دق 39 هدف ليوفنتوس: ايمري تشان يضاعف النتيجة من كرة راسية محكمة غالط بها الحارس البديل أوسبينا.دق 29: فرصة خطيرة لنابولي، زيلينسكي كاد ان يعادل الكفة لو لم يصد القائم الايسر الكرة.دق 28 الهدف الاول ليوفنتوس: بيانيتش يفتتح النتيجة من ركلة حرة جميلة.دق 25: طرد أليكس ميريت حارس مرمى نابولي بعد تدخله على رونالدو المنفرد بعد تلقيه تمريرة خاطئة من كيفين مالكوي.انشيلوتي يضطر للدفع بالحارس الكولومبي دافيد اوسبنيا بدلا من البولندي ميليك.

توقف المباراة في الدقيقة 13 لاحياء ذكرى وفاة دافيدي أستوري لاعب فيورنتينا.



وتوفي أستوري يوم 4 مارس 2018 أثناء إقامته في فندق في أوديني قبل مباراة فيورنتينا ضد أودينيزي.

دق 11: محاولة لنابولي، بونوتشي يحاول تشتيت الكرة يتلقاها بيوتر زيلينسكي ويسدد كرة مقوسة تجانب مرمى تشيزني.الحكم جيانلوكا روكي يطلق صافرة المواجهة بين نابولي ويوفنتوس على ملعب سان باولو تشكيلة يوفنتوس

#NapoliJuve, così in campo i bianconeri! ⚫️⚪️ #FinoAllaFine pic.twitter.com/L3JsHrwqfH

— JuventusFC (@juventusfc) March 3, 2019

تشكيلة نابولي

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