تغييرات كبيرة في قائمة إيرادات السينما الأمريكية

2019/03/04 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حافظ فيلم رسوم المتحركة الجديد "كيف تروض تنينك: العالم الخفي" (هاو تو ترين يور دراجون: ذا هايدن وورلد) على صدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي محققا إيرادات بلغت 30 مليون دولار.

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