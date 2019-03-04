2019/03/04 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية دورته الثالثة يوم السبت في المنتجع المطل على البحر الأحمر في شرق مصر بحضور عدد من نجوم وصناع السينما العرب والأجانب.

وقدم المهرجان في الافتتاح باقة من العروض الموسيقية والغنائية تعبر عن التنوع الثقافي في القارة الصفراء من أبرزها فقرة للمغنية ديلارا من أذربيجان.

تشارك في المهرجان 26 دولة من بينها كوريا الجنوبية وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند واليابان وأفغانستان وطاجيكستان وسوريا والعراق ولبنان والهند والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان.

وتحل الصين ضيف شرف المهرجان الذي يعرض مجموعة متنوعة من إنتاجها السينمائي ضمن برنامج «نظرة على السينما الصينية الحديثة» إضافة للأفلام المشاركة في المسابقات الرسمية.

وقالت الممثلة والمنتجة إسعاد يونس، رئيس شرف المهرجان في الافتتاح«سعيدة جدا بهذا التوجه نحو الشرق، فربما لم يكن هناك وعي كاف بأن جزءا غاليا ومهما من الوطن يقع في آسيا، وهي سيناء».

وأضافت «نحن بلد أفرواسيوي، لذلك من المهم جدا أن ننفتح بشكل أكبر على هذه القارة الضخمة، نتعرف على فنونها ونقدم لها فننا».

ويهدى المهرجان دورته هذا العام للممثلة سعاد حسني (1942-2001) التي كرمها في الافتتاح بعمل فني بعنوان «حكاية سندريلا« مزج بين الغناء الحي لمجموعة من الشباب ومقطع غنائي نادر للممثلة الراحلة.

كما كرم في الافتتاح الممثلة هالة صدقي والممثل لطفي لبيب ومخرج الأفلام التسجيلية علي الغزولي من مصر.

يشمل برنامج المهرجان أربع مسابقات رئيسة، للأفلام الطويلة وتضم 12 فيلما، والأفلام القصيرة وتضم 11 فيلما، والأفلام التسجيلية الطويلة وتضم ستة أفلام، وأفلام التحريك الطويلة وتضم خمسة أفلام، إضافة إلى مسابقة أفلام الطلبة.

وعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم التسجيلي الطويل «الفريق» الذي يتناول صناعة السينما المصرية من خلال حوارات مع مجموعة كبيرة من صناع السينما من مخرجين وممثلين وكتاب وفنيين.

يستمر المهرجان الذي تنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة جنوب سيناء حتى الثامن من مارس آذار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السندريلا سعاد حسني تظهر في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السندريلا سعاد حسني تظهر في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).