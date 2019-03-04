يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالي بالفوز في نابولي

2019/03/04 | 01:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبقى أتليتيكو مدريد على مطاردته لبرشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفضل ثنائية الفارو موراتا، التي قادت الفريق للفوز 2-صفر على ريال سوسيداد اليوم الأحد على الرغم من أنه خاض أخر نصف ساعة من اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد كوكي.

وارتقى موراتا، الذي سجل أول هدف له مع النادي خلال الانتصار 2-صفر على فياريال الأسبوع الماضي، عاليا ليودع الكرة برأسه من مسافة قريبة بعد مرور نصف ساعة أثر ركلة ركنية أرسلها دييجو جودين قائد اتليتيكو.

واستغل موراتا، المعار من تشيلسي، مهاراته في العاب الهواء ثانية ليضاعف الغلة بعدها بثلاث دقائق بعد أن انقض على ركلة حرة من كوكي.

وحصل كوكي لاعب وسط منتخب إسبانيا على الأنذار الأول قبل الاستراحة ثم نال الثاني في الدقيقة 62 ليتم طرده.

لكن فريق دييجو سيميوني تأقلم مع الوضع بشكل مثير للإعجاب وبدا أنه من الصعب أن يضيع تقدمه.

ويحتل اتليتيكو المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة مبتعدا بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث ومقصلا الفارق إلى سبع نقاط مع برشلونة المتصدر والذي يملك 60 نقطة عقب انتصاره 1-صفر على ريال أمس السبت في لقاء القمة.

واثنى سيميوني على موراتا لحسمه المباراة قائلا إنه لم يشكك على الإطلاق في قدرات مهاجمه.

وقال سيميوني خلال مؤتمر صحفي «مع تعاقدنا مع اي لاعب، فإننا نتوقع منه ان يقدم افضل ما لديه على الرغم من البعض يأخذ وقتا أطول للتأقلم مقارنة بالآخرين»، «لكنني سعيد أكثر بالطريقة التي يعمل بها موراتا ويتأقلم مع الفريق أكثر من سعادتي بأهدافه.



اللاعبون الكبار يأخذون وقتا أقل دوما للتأقلم.

«لم يعد صبيا الآن ويمتلك بالضبط الامكانات التي توقعناها منه».

وأضاف موراتا أن اتليتيكو لن يتخلى عن مطاردته لبرشلونة.

وقال «يجب أن نفوز بكل نقطة ممكنة ونأمل في تعثر برشلونة في الطريق.



طالما بقيت نقاط يمكننا المنافسة عليها، فإننا سنقاتل.

من الصعب للغاية الفوز هنا.



انه ملعب في غاية الصعوبة ومنافس صعب.



انها ثلاث نقاط في غاية الاهمية بالنسبة لنا.

مواصلة الانطلاق

وعزز خيتافي من انطلاقته القوية وغير المعتادة نحو نيل مكان مؤهل لدوري أبطال أوروبا بتحقيقه لانتصار مؤثر بنتيجة 2-1 أمام ريال بيتيس ليعود إلى المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ودفع هدفان سجلهما لياندرو كابريرا وخايمي ماتا بفريق خيتافي إلى حصد 42 نقطة من 26 مباراة متقدما بنقطتين على الافيس صاحب المركز الخامس بينما يحتل بيتيس المركز السابع برصيد 36 نقطة.

وضع كابريرا مدافع خيتافي الفريق القادم من مدريد في المقدمة أمام بيتيس البعيد عن مستواه في الدقيقة 20 عقب ركلة ركنية.

وضاعف الضيوف التقدم قبل نهاية الشوط الاول بعد أن انقض ماتا على تمريرة بينية من زميله المهاجم خورخي مولينا ليودع الكرة بهدوء في الشباك.

وسجل بيتيس، الذي ودع الدور قبل النهائي لكأس الملك امام بلنسية يوم الخميس الماضي، هدفا في الدقيقة 75 بإنهاء قوي من القائد خواكين قبل أن يتم إلغاء هدف للمهاجم خيسي بداعي التسلل.

وقوبل الفريق القادم من اشبيلية بصيحات استهجان أثناء مغادرة لاعبيه الملعب بعد نهاية المباراة عقب الهزيمة الرابعة في ثماني مباريات في كافة المسابقات بينما طالبت الجماهير بإقالة المدرب كيكي ستيين.

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