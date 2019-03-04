قتلى وجرحى بقصف للتحالف الدولي بالفوسفور الأبيض على دير الزور بسوريا

2019/03/04 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مقتل عدد من الأشخاص بينهم نساء وأطفال في قصف طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لبلدة الباغوز بريف دير الزور.

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