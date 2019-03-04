بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي (2-1)

2019/03/04 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق يوفنتوس فوزا غاليا من أمام نظيره نابولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

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