للمرة الثانية خلال يومين... طيران التحالف الدولي يقصف بلدة الباغوز شرق دير الزور بالفوسفور الأبيض

2019/03/04 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي بالفوسفور الأبيض، وفقا لما ذكرته وكالة "سانا".

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