الولايات المتحدة والصين توشكان على التوصل إلى اتفاق تجاري

2019/03/04 | 02:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس توشك الولايات المتحدة والصين على التوصل إلى اتفاق لإنهاء المواجهة التي بدأها الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي وأثارت غضب بكين بسبب فرضه رسوما جمركية إضافية على بضائع صينية مستوردة، بحسب ما أفادت الأحد صحيفة وول ستريت جورنال.ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمّها أن المفاوضات بين الجانبين شهدت تقدما ملحوظا وان هناك […]

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