2019/03/04 | 02:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قدّم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأحد ملفّ ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة في 18 نيسان، لكنّه تعهّد تنظيم انتخابات رئاسيّة مبكرة في حال فوزه يُحدّد موعدها مؤتمر وطني يعمل أيضاً على إقرار إصلاحات أساسيّة.وتولّى إيداع ملفّ ترشّح بوتفليقة الذي غادر الجزائر قبل أسبوع إلى سويسرا لأسباب طبّية، مدير حملته الجديد عبد الغني زعلان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتفليقة يستكمل اجراءات ترشحه للانتخابات الرئاسية ويعد بانتخابات مبكرة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتفليقة يستكمل اجراءات ترشحه للانتخابات الرئاسية ويعد بانتخابات مبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).