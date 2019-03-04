بعد سلسلة هجمات القاعدة شمالا... صواريخ إسرائيلية ليليلة على الجنوب السوري

2019/03/04 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة إن الجيش الإسرائيلي أطلق عددا من القذائف الصاروخية من مواقعه في الجولان السوري المحتل، باتجاه المزارع الشمالية لمدينة القنيطرة المحررة على الجهة الشرقية من خط الفصل بين القوات السورية وإلإسرائيلية.

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