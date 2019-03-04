2019/03/04 | 03:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصطفى عمره 6 سنوات ويفكر بمصرف البيت لان ابو حالته صعبة 💔) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8OezrOfplgA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصطفى عمره 6 سنوات ويفكر بمصرف البيت لان ابو حالته صعبة 💔) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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