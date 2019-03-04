داعش تنشر سيارات ملغومة دفاعا عن آخر معاقلها

2019/03/04 | 03:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إن تنظيم داعش نفذ تفجيرات بسيارات ملغومة ضد القوات التي تهاجم الباغوز في مسعى أخير لتجنب الهزيمة في آخر قطعة من الأراضي يسيطر عليها.وكانت قوات سوريا الديمقراطية قالت إنها تتوقع ”معركة حاسمة“ يوم الأحد بعد تقدم تدريجي دام 18 ساعة لتفادي الألغام […]

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