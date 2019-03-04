موسكو: تبديل الحكومات غير المرغوب فيها أصبح مرة أخرى أولوية لواشنطن

2019/03/04 | 03:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، أن مناقشة الوضع في فنزويلا انتقل إلى مستوى أبعد من الفوضى والاضطرابات في كثير من الأحيان بسبب تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية.

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