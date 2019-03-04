الحوثي يعلق على ارتداء وزير الخارجية البريطاني لقميص واقي من الرصاص في عدن

2019/03/04 | 03:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، تصريحات وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت بشأن اتفاق ستوكهولم، وظهوره بسترة واقية من الرصاص خلال زيارته للعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

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