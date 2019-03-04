قتلى وجرحى من

2019/03/04 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، مساء الأحد، مقتل وإصابة عناصر من جماعة أنصار الله "الحوثيين" بقصف لطيران التحالف العربي على محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

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