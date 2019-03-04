رغم الاحتجاجات.. بوتفليقة يترشح رسميا للعهدة الخامسة

2019/03/04 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر رسمية جزائرية اليوم الأحد إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة

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