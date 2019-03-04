الأتراك الجدد.. منافع التجنيس وهموم الوطن الأم

2019/03/04 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “لا أرى مستقبلا لي في سوريا، والآن لدي شركتي الخاصة هنا في تركيا؛ لكن سيكون من دواعي سروري خدمة بلدي الأم والبلد

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