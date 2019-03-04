2019/03/04 | 04:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر وبوتفليقة.. سيناريوهات مفتوحة ) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر وبوتفليقة.. سيناريوهات مفتوحة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).