رئيس مجلس الشعب السوري أمام نظرائه العرب: السوريون أسقطوا نظرية الأحجام

2019/03/04 | 04:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ في كلمة خلال أعمال المؤتمر الـ 29 للاتحاد البرلماني العربي أن السوريين أسقطوا نظرية الأحجام وأثبتوا أن "القوة في الإرادة التي لا تقهر".

وشدد صباغ خلال أعمال المؤتمر المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان على أن "سوريا بنصرها على الإرهاب تنتصر لكل العرب والمنطقة وتسهم في خلاص العالم كله من هذه الآفة"، مشيرا إلى أن "هذا النصر سيكون إيذانا بولادة نظام عالمي جديد أكثر توازنا بدأت ملامحه تظهر بقوة على أشلاء نظام القطب الواحد الذي كانت انعكاساته كارثية".وأضاف أن الشعب السوري "يأبى اليوم أن يرضخ لقطعان وحوش هائجة أرادت في ذبح الشام ذبح وجود العرب وحضارتهم وثقافتهم"، معتبرا أنه "لم يتعرض شعب قبل السوريين لمثل هذا الحجم من الإرهاب المركب الذي جمع إرهاب العصابات المرتزقة..



وإرهاب الحرب النفسية والإعلامية وإرهاب المقاطعة الدبلوماسية وإرهاب الحصار الاقتصادي".المصدر: سانا

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