قرار جديد لواشنطن بشأن القنصلية الأمريكية في القدس والإعلان عن موعد تنفيذه

2019/03/04 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن القنصلية الأمريكية في القدس، التي تخدم الفلسطينيين، سوف تندمج مع السفارة الأمريكية الجديدة في إسرائيل اليوم الاثنين، في قرار أثار غضب القيادة الفلسطينية.

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