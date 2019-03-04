على خلفية مشروع

2019/03/04 | 05:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن تمديد مشروع خط أنابيب الغاز "التيار التركي" عبر بلغاريا، مشيراً إلى أنه هذا يعتمد على الإجراءات المحددة لحكومتي البلدين كما أن هناك حاجة إلى ضمانات بأن الاتحاد الأوروبي لن يمنع عمل خط أنابيب الغاز الجديد.

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