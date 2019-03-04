2019/03/04 | 05:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس غادر زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو بلدة ساليناس الساحلية الإكوادورية بعد إعلان اعتزامه العودة لبلاده لتزعم احتجاجات جديدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.وقضى جوايدو الأيام القليلة الماضية في جولة في دول أميركا اللاتينية لكسب التأييد له وقد غادر ساليناس على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإكوادوري إلى مدينة جواياكيل بعد الاجتماع مع الرئيس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم المعارضة الفنزويلية يبدأ رحلة العودة لوطنه) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم المعارضة الفنزويلية يبدأ رحلة العودة لوطنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).