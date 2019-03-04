بطولة إنكلترا: ليفربول يفشل في استعادة الصدارة وتشلسي يواصل صحوته

2019/03/04 | 05:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس فشل ليفربول في استعادة الصدارة من مانشستر سيتي بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه وجاره إيفرتون 1-صفر، وواصل تشلسي صحوته بفوزه الثمين على مضيفه وجاره فولهام 2-1 الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.في المباراة الأولى على ملعب “غوديسون بارك”، أهدر ليفربول نقطتين ثمينتين في سعيه إلى إحراز اللقب […]

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