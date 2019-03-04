بطولة إيطاليا: يوفنتوس يهزم نابولي ويخطو نحو اللقب الثامن على التوالي

2019/03/04 | 05:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطا يوفنتوس بطل الأعوام السبعة الأخيرة خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ باللقب ووضع يدا على لقب ثامن تواليا عندما تغلب على مضيفه ومطارده المباشر نابولي 2-1 الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وعزز يوفنتوس، الوحيد الذي لم يخسر محليا في البطولات الخمس الكبرى حتى الآن، موقعه في الصدارة برصيد 72 نقطة ووسع […]

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