على خلفية قضية

2019/03/04 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدث الرسمية باسم وزاره الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن موسكو تجري تحقيقاتها الخاصة في قضية تسميم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري البريطانية.

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