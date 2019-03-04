نيمار يلمح إلى إمكانية الانضمام لريال مدريد

2019/03/04 | 06:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ترك مهاجم باريس سان جرمان ومنتخب البرازيل لكرة القدم نيمار دا سيلفا اليوم الأحد الباب مفتوحا أمام إمكانية الانتقال إلى صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد.ويتعافى أغلى لاعب في العالم حاليا من إصابة في قدمه تعرض لها في 23 كانون الثاني/يناير الماضي وقد ارتبط بالعودة إلى الدوري الإسباني منذ انضمامه إلى باريس سان […]

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