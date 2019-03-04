واشنطن: منع غوايدو من العودة إلى فنزويلا ستواجه بإجراءات أمريكية حاسمة

2019/03/04 | 06:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الاثنين، أن محاولات منع عودة زعيم المعارضة الفنزويلي ورئيس البرلمان، خوان غوايدو، إلى بلادة ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل أمريكا والمجتمع الدولي.

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