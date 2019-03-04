اليوم.. الزوراء يرفع شعار مصالحة الجماهير في مشواره آسيا

2019/03/04 | 07:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يحل الزوراء، ضيفًا على ذوب آهن الإيراني، اليوم الاثنين، في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، على ملعب فولاد شهر، في ظروف صعبة للفريق الزائر، وسط غياب للاستقرار الفني وتراجع للنتائج.

لكن مدرب حراس الزوراء، عامر عبد الوهاب، أكد في تصريح صحفي، أن "الفريق تخلص من إرهاق السفر، والانتظار الطويل في مطار طهران".وأكد أن جميع الحراس في جاهزية فنية وبدنية، كما أن الجهاز الفني شاهد مباريات ذوب آهن، وحدد مواطن الضعف ومفاتيح لعب المنافس".أما المحترف السوري، حسين الجويد، فأكد وجود اندفاع كبير من جميع اللاعبين، لمصالحة الجماهير التي أبدت امتعاضها من تراجع النتائج.وتابع ان "{ذوب آهن} فريق جيد، ويتمتع بخبرة عالية، والمباراة ستكون في ملعبه..



لكن الزوراء فريق صاحب إنجازات وتاريخ، ولديه مؤهلات جيدة للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية..



عازمون على أن تكون البداية مميزة في البطولة الآسيوية".ومن جهته، شدد لاعب وسط الزوراء، علي رحيم، على ضرورة مصالحة جماهير النوارس، أمام ذوب آهن، للتأكيد على قوة الفريق، وإمكانية عودته محلياً وآسيوياً".وأردف ان "أعضاء الجهاز الفني الجديد، رغم قصر الفترة التي استلموا فيها المهمة، إلا أنهم يعرفون جيدا وضع الفريق واللاعبين، وأعادوا الروح المعنوية لنا، والتي تميز التدريبات حاليًا".وستجري المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت بغداد.انتهى

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