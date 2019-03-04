مدرب نفط ميسان يكشف سر مفاجأة الفوز على الجوية

2019/03/04 | 07:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف مدرب نفط ميسان، سر مفاجأة فوز الفريق على مضيفه القوة الجوية أمس الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال أحمد دحام لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الأحد، ان "فوزنا على القوة الجوية كان كبيرا، واللاعبون شعروا بالمسؤولية في التقدم، وكان الفوز مستحقاً".وبين ان "فريق الصقور عريق ولعبنا مع خبرات المنتخبات الوطنية، وان الطرد الذي شهده الفريق كان عامل إيجابي لنا".وأشار الى ان "سر توهج نفط ميسان امام الفرق الكبيرة لزرعنا الثقة بنفوس اللاعبين، والأداء المتميز" مبينا ان "نفط ميسان يتصدر الفرق النفطية وفرق المحافظات".وأكد دحام، ان "الفريق يعاني من الجانب المادي ولو جمعنا جميع الميزانيات لتكون أقل من الفرق النفطية الأخرى"، لافتا الى ان "اختيار اللاعبين يكون بخيارات مشتركة بين المدرب والإدارة".وأوضح، ان "الفريق يعاني من عدم وجود معلب للنادي، وهو يتدرب في الملحق، ذو أرضية العشب الصناعي {تارتان}" مشيرا الى ان "وزارة الشباب حرمتنا من الملعب لأسباب مبهمة"، مبينا ان "الصراع بين عضوي اتحاد الكرة {علي جبار ويحيى زغير} مع الوزارة كأن أحد الأسباب التي حالت دون السماح للفريق باستخدام ملعب المحافظة وشرحنا لوزير النفط المعاناة التي تعصف بالفريق".وأوضح دحام "هنالك من يقلل من الفوز الذي يحققه النادي، وردنا على جميع الاقاويل كانت بالنتائج وتم تهديدي في رسالة لعملية اغتيالي"، مشيرا الى ان "الجهات الأمنية تعلم بهذا الامر".ولفت الى ان "المتصيدين يحاولون إحباط نجاحات الفريق، وهنالك من يحارب المدربين وان هؤلاء الأشخاص لا يعرفون بالجانب الفني والرياضي، وهنالك من يؤثر عليهم".



وتابع ان "نجاحي مع نفط ميسان لا يضاهيه أي نجاح مع أي فريق آخر".وكان الجوية قد سقط، أمام نفط ميسان بنتيجة {3-2}، في المباراة التي أقيمت أمس، في ملعب الشعب، والمؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري.



وبهذا الفوز رفع نفط ميسان رصيده إلى النقطة 32 في المركز الخامس فيما تجمد رصيد القوة الجوية عند النقطة 38 في المركز الثاني.انتهى

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