عضو إدارة الزوراء: سندافع عن سمعة الكرة العراقية اليوم

2019/03/04 | 07:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو في إدارة نادي الزوراء، استعداد الفريق في مواجهة ضيفه {ذوب آهن} الإيراني، اليوم الاثنين، في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، على ملعب فولاد شهر.

وقال عبد الرحمن رشيد لوكالة {الفرات نيوز} "العشرات من مشجعي الفريق سيحضرون لمؤازرة الزوراء، والجمهور متواجد والجالية العراقية موجودة وهذا دافع معنوي كبير للفريق".وبين ان "معنويات الفريق عالية ومستعد للبطولة، ونتمنى ان ننجح في الدفاع عن سمعة الكرة العراقية" مشراً الى ان "لاعب الزوراء صفاء هادي لم تحل حتى الآن مشكلة جوازه وقد لا يشارك في اللقاء".ووعد رشيد "الجماهير بتقديم كرة عراقية جيدة والآن عادت روحية النادي، على الرغم من التراجع الذي شهده الفريق في الآونة الأخيرة".يحل الزوراء العراقي ضيفًا على ذوب آهن الإيراني، اليوم الاثنين، في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، على ملعب فولاد شهر، في ظروف صعبة للفريق الزائر، وسط غياب للاستقرار الفني وتراجع للنتائج.انتهى

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