10 أطعمة “تقتلك” بالبطيء

2019/03/04 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتيبقى الطعام صحيا إلى حد كبير طالما أنه طبيعي، أما إن تدخلت في تصنيعه يد الإنسان فإن تناوله يبقى محل جدل بشأن الضرر الذي يمكن أن يحدثه على صحة الإنسان على المدى البعيد.

وهناك العديد من الأطعمة المصنعة التي نتناولها بشكل شبه يوم دون أن نعرف مدى خطورتها على صحتنا تدريجيا، إذ قد تؤذينا لدرجة أنها قد تسبب الوفاة على المدى البعيد وفق ما ذكر موقع “هيلثي آند بريتي”.

الزيت النباتي: يعتبر الزيت النباتي جزءا من مطبخنا، لكن بعض هذه الزيوت مصدرها عناصر معدلة وراثيا، ودهون مُحوّلة خطيرة، التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسرطان ومرض ألزهايمر.

المارغرين: تعد المارغرين، أو الزبدة المصنعة واحدة من الأطعمة غير الصحية، فهي مصنوعة من الزيوت النباتية المهدرجة وغير الطبيعية، التي يمكن أن تضر القلب والأوعية الدموية وترفع مستويات الكوليسترول في الدم.

الصلصات المعبأة: تمتلئ الصلصات المعبأة في زجاجات بلاستيكية، مثل الكاتشب والمايونيز، بالسكر والألوان الصناعية.



وينصح بالاستعاضة عنها بعصير الليمون الطبيعي أو خل التفاح أو الخل البلسمي مع بعض زيت الزيتون.

المُحليات الصناعية: هذه المحليات ليست أفضل من السكر كما يعقد البعض.



ورغم أنها تحتويع على سعرات حرارية أقل، فإنها لا تزال تشكل خطرا بالإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومشكلة التمثيل الغذائي.

الكحول: تعد الكحول من المشروبات ذات السعرات الحرارية المرتفعة، ويمكن أن تلف الكبد وزيادة الوزن والاكتئاب ومشكلات في الجلد.



وهذا أمور ليست صحية وقد تقصر من العمر.

مشتقات الألبان: على الرغم من أن الحليب طعام صحي جدا، فإننا مع التقدم ​​في العمر نطور مناعة ضد مادة اللاكتوز.



ومن هنا، يأتي الربط بين تناول منتجات الألبان وانخفاض امتصاص المغذيات والصداع النصفي والتهاب المفاصل والسرطان.

اللحوم المشوية: قد يكون من الصعب مقاومة رائحة الشواء، لكن المواد الكيميائية التي تتغلل في اللحم أثناء الشواء تهدد بالإصابة بسرطان البنكرياس وسرطان الثدي.

أطعمة الطاقة: قد تكون أطعمة الطاقة ضرورية للرياضيين، لكن إذا لم تكن من هؤلاء، فحاول تجنب هذه الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، بسبب ما تحتويه من كميات كبيرة من السكر والدهون الصناعية.

حبوب الإفطار: يعتقد كثير من الناس أن حبوب الإفطار (الكورن فليكس) غير ضارة، لكنها في الواقع قد تحتوي على السكر والألوان الصناعية والمواد الحافظة والمنتجات المعدلة وراثيا.

الهوت دوغ: يحتوي الهوت دوغ واللحوم المدخنة أو المصنعة إجمالا، مثل “المارتديلا”، على الكثير من المواد الحافظة التي تضر بصحتك، فهي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والسموم التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

27

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (10 أطعمة “تقتلك” بالبطيء) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (10 أطعمة “تقتلك” بالبطيء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).