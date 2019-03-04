مصدر: كتل برلمانية نسقت لتحقيق الاغلبية بإخراج القوات الامريكية وغلق

2019/03/04 | 08:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر برلماني عراقي عن اعداد مسودة مشروع قرار لإخراج القوات الامريكية، واغلاق قاعدة "عين الاسد" غربي البلاد.

ونقلت صحيفة عكاظ "السعودية" في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن المصدر قوله، إن هذا المشروع سيُطرح على البرلمان عندما يستأنف اعماله بعد انتهاء العطلة التشريعية يوم السبت المقبل.

واضاف المصدر ان القوى البرلمانية المقربة من إيران تقف وراء اعداد مسودة مشروع القرار لوضعه على جدول اعمال المجلس، مشيرا الى ان عمليات تنسيق واتصالات جرت خلال العطلة البرلمانية للحصول على اغلبية برلمانية عند كرح هذا الموضوع على جدول الاعمال.

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