روسيا ترسل أكثر من 2 طن من القمح إلى كوريا الشمالية كمساعدات إنسانية

2019/03/04 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت السلطات الروسية أكثر من 2 طن من القمح إلى كوريا الشمالية كمساعدات إنسانية.

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