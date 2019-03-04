القبض على عصابة لسرقة وتهريب النفط جنوب كركوك

2019/03/04 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الاثنين ان القوات الامنية القت القبض على عصابة متخصصة بسرقة وتهريب النفط الخام جنوب محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان قوة من شرطة نفط الشمال وبالتعاون مع الشرطة المحلية القت القبض في وقت متأخر من ليلة أمس على عصابة لسرق وتهريب النفط الخام قرب قرية "البو شاهر" التابعة لناحية "يايجي" جنوب كركوك.

واضاف المصدر ان القوات الامنية ضبطت بحوزة العصابة صهريجا لعمليات التهريب والسرقة.

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