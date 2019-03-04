دار القران الكريم في الفضلية تقيم محفلا قرآنيا في مبرة التضامن الخامسة

2019/03/04 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

أقامت دار القران الكريم في ناحية الفضلية أمس السبت محفلا قرآنيا في مبرة التضامن الخامسة لرعاية وتأهيل الأيتام شارك فيها عدد من التلاميذ.





وكالات:أقامت دار القران الكريم في ناحية الفضلية أمس السبت محفلا قرآنيا في مبرة التضامن الخامسة لرعاية وتأهيل الأيتام شارك فيها عدد من التلاميذ.وذكر مدير المبرة حيدر السهلاني لمركز التضامن للإعلام، ان المحفل القرآني تضمن قراءات وتلاوات قرآنية متنوعة شارك فيها عدد من تلاميذ المبرة.وأوضح السهلاني ان هذه المحافل تساهم بزيادة خبرات التلاميذ عن طريق الاحتكاك مع القراء الكبار وتهيئتهم لتمثيل المبرة في المسابقات المقبلة، لافتا إلى ان الدار قدمت في نهاية المحفل شهادة تقديرية لإدارة المبرة.المصدر: مركز التضامن للاعلام

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