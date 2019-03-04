الجيش الإسرائيلي: سيارة تدهس جنودا في الضفة وإطلاق النار على المهاجمين

2019/03/04 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين مشتبها بهم دهسوا بسيارتهم عددا من الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، وأن القوات أطلقت النار على المهاجمين الثلاثة، وفقا لـ"رويترز".

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