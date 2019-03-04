2019/03/04 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسة ,

2019/03/04 10:27

,

عدد القراءات: 39

بغداد- العراق اليوم:اتهمت حركة الجيل الجديد الكردية، “ابناء طالباني” بالوقوف وراء اعتقال رئيس الحركة شاسوار عبد الواحد، مهددة باللجوء الى الشارع وتحشيد الرأي العام.



وقال النائب عن الحركة سركوت شمس الدينان “أبناء رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني الراحل جلال طالباني اثاروا ملفات غير صحيحة ومارسوا ضغوطات على القضاء لاعتقال رئيس الحركة شاسوار عبد الواحد”.



وأضاف ان “الاتحاد الوطني وخصوصا ابناء طالباني لديهم سطوة على القضاء في اقليم كردستان بشكل كبير”، لافتا الى ان “جميع الملفات المثارة ملفقة ولا تمت للواقع بصلة”.



وأوضح ان “الحركة ستلجأ الى تحرك جمهورها في الشارع الكردستاني وفضح الامر للرأي العام لاطلاعة على ما يجري من تعسف في الاقليم”

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الجيل الجديد : “ابناء طالباني” وراء اعتقال شاسوار وسنلجأ للشارع) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الجيل الجديد : “ابناء طالباني” وراء اعتقال شاسوار وسنلجأ للشارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).